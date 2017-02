Voilà déjà, mine de rien, trois ans et demi que Voo (indirectement au cœur de l’actualité et du scandale Publifin/Nethys) roule sa bosse dans le secteur mobile. Voo Mobile, lancé toodoo fin juillet 2013 en exploitant le réseau de Mobistar (aujourd’hui devenu Orange), en près de quatre ans de présence, n’a jamais vraiment marqué le marché par ses innovations ou un positionnement tarifaire exceptionnel.

La division mobile semble être née avec l’objectif de faire de Voo un opérateur quadruple-play, en complétant les services offerts, plutôt qu’avec un vrai souffle ambitieux de recrutement d’abonnés aux écuries rivales.

Une donne que le nouveau patron de l’entreprise, débarqué depuis quelques mois en bord de Meuse, veut modifier. Jos Donvil le sait que mieux que quiconque, lui qui a présidé aux destinées de Base Company durant 10 ans (et quatre en tant que CEO), avant de quitter le navire dès qu’il fut passé sous pavillon Telenet. Habitué à challenger le marché avec Base, c’est sous son impulsion que vient de débarquer l’option Databoost. Son propos est simple : il s’agit d’une option, disponible sur chaque forfait mobile de Voo, qui propose 8 Go supplémentaires pour seulement 8 € par mois. Les forfaits (toudoo, wahoo et tatoo) ne bougent pas.

Cette seule option permet à l’offre de Voo mobile, disponible à l’échelon national, de quitter son carcan quelconque et de corriger son avarice en matière d’Internet mobile pour entrer directement dans le haut du panier des offres au meilleur rapport nombre de Gigas/Prix par mois. Le meilleur exemple : Toudoo. Pour 20 € par mois, avec l’option Databoost, cette formule offre 150 minutes vers tous réseaux, les SMS illimités et 9 (!) Gb d’Internet mobile par mois

Personne ne fait mieux dans le pays. Et c’est la première fois qu’on peut dire cela dans le chef de Voo Mobile.