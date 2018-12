Avec une production annuelle s’élevant à 6 millions de tonnes, l’emploi de millions de travailleurs et un chiffre d’affaires de 25 milliards € par an, le thé, qui dispute au café la place de première boisson chaude la plus consommée dans le monde, est mis à l’honneur, de même que ceux qui le cultivent, ce 15 décembre à l’occasion d’une journée internationale sensibilisant à son impact.

Submergeant le marché, le thé noir concourt au rayonnement de ce breuvage, aux côtés d’un thé vert qui, s’il occupe une présence deux fois moindre, connaît une remarquable croissance. Car l’élixir se déploie en dérivés multiples : pharmacopée, cosmétique, textile, colorant alimentaire ou extrait à destination d’autres boissons. Bénéfique pour ses antioxydants et polyphénols qui protègent les cellules du vieillissement, la pépite verte aide à la digestion, réveille, réchauffe, ou rafraîchit.

(...)