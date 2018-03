L’escès de poids est une réalité. D’après l’OMS, au niveau mondial, 39 % des adultes seraient en surpoids et 13 % seraient qualifiés d’obèses. " Chez les jeunes, entre 3 et 17 ans, les chiffres parlent de 11 à 15 % d’enfants en surpoids; 3 à 5 % seraient obèses", note Virginie Vanesse, chef du service alimentation et diététique au CHU Namur, sur les sites de Dinant et Godinne.

>> Les experts pointent une trop grosse proportion de protéines et de sucres

>> Le réveil de la conscience alimentaire a souvent lieu à l'âge adulte

>> Vers 70 ans, un nouveau trouble de la nutrition apparait