Une récente enquête menée par l’IBSR pour le compte de -AG Insurance soulignait qu’un utilisateur sur deux des nouveaux moyens de déplacement style trottinettes électriques, gyropodes et autres hoverboards ignoraient qu’ils devaient être dûment assurés lorsqu’ils circulaient dans l’espace public.

En soi, l’utilisateur peut être assuré sans le savoir : si ce nouvel engin de déplacement ne dépasse pas une certaine vitesse (18 km/h chez P&V, et Baloise 25 km/h chez AXA), le conducteur est couvert pour les dégâts causés à autrui dans le cadre de son assurance familiale, pour autant qu’il en possède une, bien entendu.

Las, ces nouveaux engins sont souvent bien plus rapides que ces 18 ou 25 km/h, ce qui a d’ailleurs poussé AG Insurance à passer le grand braquet en incluant dans sa couverture de l’assurance familiale le volet responsabilité civile (RC) pour les conducteurs de monoroues, gyropodes pouvant atteindre la vitesse de 45 km/h.

À l’instar de la RC auto, l’assurance familiale couvre les dégâts causés aux tiers (personnes et véhicules) mais non ses propres dégâts matériels et ceux du conducteur.

C’est pour combler cette lacune de couverture de ces nouveaux engins de déplacement qu’AG Insurance vient de lancer un nouveau produit qui couvre justement les autres volets d’un sinistre.

Ce Pack OmniMobility propose "une large couverture face aux conséquences matérielles ou corporelles d’un accident, et à une assistance en cas de panne, d’accident, de pneu crevé ou de vol", souligne AG Insurance.

"En combinant la Top Familiale et le Pack OmniMobility, les utilisateurs couvrent leurs engins et eux-mêmes. Il s’agit d’une combinaison unique de garanties sur le marché belge", précise Lode Descamps, d’AG Insurance.

Avec cette couverture, le client est alors assuré pour tous les moyens de déplacement de la famille (hoverboards, trottinettes électriques, monoroues, gyropodes… mais aussi vélos, VTT). La prime varie entre 5 et 12 euros par mois en fonction de l’extension de la couverture.

P&V travaille sur un produit analogue, qui pourrait voir le jour dans les prochains mois.