"On reconnaît que ce n'est pas normal que les prix ne soient pas affichés ", déclare Marijke Walbers, présidente de l'URFB. "C'est un laxisme plus qu'une volonté de tromper le client. D'ailleurs, il faut signaler que sur l'ensemble des contrôles menés et ayant débouché sur le constat d'infraction, de nombreux fleuristes disposaient d'une liste de prix, mais avaient omis d'apposer des étiquettes sur chaque vase. Le prix d'un bouquet n'est donc pas établi à la tête du client. Et s'il arrive qu'il varie d'un ou deux euros, ce ne serait que le résultat d'une erreur et pas d'une intention délibérée. Nous sommes très attachés à notre clientèle et nous n'avons pas l'intention de pratiquer des prix aléatoires."





Toutefois, l'Union des fleuristes a rappelé à ses membres qu'il était impératif de se mettre en ordre sur ce point. "On sait que cela prend du temps car le prix des fleurs varie presque au jour le jour. Mais nous ne sommes pas la seule profession dans le cas. Les vendeurs de fruits et légumes sont confrontés à la même problématique et ils adaptent pourtant leurs prix en les affichant sur chaque produit. Nous devons donc être plus rigoureux en la matière. Cette transparence permettra de rassurer pleinement le client, mais je le répète, nous ne sommes pas des arnaqueurs."





Que cela ne vous empêche donc pas de vous rendre chez le fleuriste à la Saint Valentin et si le prix n'est pas affiché, posez simplement la question, on vous répondra avec des fleurs...