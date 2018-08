L'an dernier, la Belgique a produit 2,45 milliards de litres de bière, soit une hausse de 7% par rapport à 2016, indique vendredi Eurostat, l'Office européen des statistiques.

En tête des producteurs, on retrouve l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, les Pays-Bas et l'Espagne. L'Allemagne a inondé l'Union européenne de 8,1 milliards de litres, suivie par le Royaume-Uni (5,6 milliards), la Pologne (4 milliards), les Pays-Bas (3,9 milliards) et l'Espagne (3,6 milliards de litres). Avec la Belgique, ces six pays produisent les deux tiers des bières (alcoolisées) de l'UE.

Les Pays-Bas sont les plus gros exportateurs européens de bière (1,9 milliard de litres). Les Belges ont exporté pour leur part 1,6 milliard de litres.

Hors Europe, le marché d'exportation le plus important est les USA. On retrouve ensuite la Chine, le Canada, la Corée du sud et la Russie.

Les amateurs de bières célèbrent vendredi le "World Beer Day".