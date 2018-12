Si la cité balnéaire de Coxyde a une multitude d’activités à offrir aux vacanciers, il est un endroit incontournable où les curieux ne manqueront pas de s’arrêter : l’Abbaye des Dunes (Ten Duinen). Ce site cistercien, fondé en 1107, connaîtra son apogée au XIIIe siècle. Il fut miraculeusement protégé par le Hoog Blekker (voir par ailleurs), une dune qui s’est déplacée jusqu’à le couvrir de sable. Dès lors à l’abri des pillages et des éléments, le trésor de l’Abbaye fut préservé. C’est ainsi qu’une grande partie de celui-ci a pu parvenir jusqu’à nous. De nombreux éléments, dont des squelettes, sont actuellement étudiés par des scientifiques mais les ruines de l’Abbaye se visitent et une partie des objets trouvés sur le site est visible dans le musée adjacent.

Toutefois, nul besoin d’être expert en archéologie pour jouir des lieux. Les guides, passionnés, ont quantité d’anecdotes à raconter sur les événements qui se déroulèrent en ces murs et sur les us et coutumes de l’époque. Saviez-vous que la bière était une boisson très consommée au Moyen Âge ? L’eau rendait les gens malades. Elle était remplacée par un breuvage peu alcoolisé et fabriqué à base de "grut", un mélange d’herbe car le houblon n’avait alors pas encore fait son apparition. L’Abbaye des Dunes a d’ailleurs renoué avec son passé brassicole et propose une gamme de quatre bières d’abbaye - blonde, ambrée, brune et triple - baptisée St Idesbald en référence à l’abbé du même nom. Sur réservation, des dégustations sont organisées au musée.

Depuis peu, l’Abbaye se visite également en réalité augmentée. Grâce à des lunettes, les curieux peuvent se plonger dans une reconstitution virtuelle des lieux. Une façon ludique de se rendre compte de ce qu’était la vie à l’Abbaye au Moyen Âge.

Tout savoir sur le café

Autre incontournable de la cité balnéaire, son artère principale et ses nombreuses boutiques. Différents établissements permettent de se réchauffer entre deux séances de lèche-vitrines. Parmi eux, il serait dommage de ne pas s’arrêter au Santos Café. Les lieux sont avant tout une affaire de famille. Chez les Blondeel, on est torréfacteur de père en fils depuis trois générations. Si la famille possède un salon de thé sur la Zeelaan, pour les fanas de café, c’est assurément plus bas sur l’artère qu’il faut s’arrêter. C’est au numéro 202 que Jean-Louis Bloondeel a installé sa boutique qui fait également salon de dégustation. On y goûte de nombreux café du monde entier qui s’achètent moulu, en grain ou en capsule à des prix plus que raisonnables (comptez 15 à 20 € le kg). Ici, vous trouverez également les chocolats de Frédéric, le frère de Jean-Louis, récemment élu meilleur chocolatier de Bruxelles par le guide Gault&Millau.

L’Abbaye des Dunes Koninklijke Prinslaan, 2 Infos et res. : 058/53.39.50 - www.tenduinen.be Santos Palace : Zeelaan, 202.

Trois adresses gourmandes à ne pas manquer

1) Eethuis ‘t Blekkertje

Sur la route qui relie le village de Coxyde à la côte, se trouve le Hoge Blekker, la plus haute dune de Belgique qui culmine à 33 m. C’est juste en face que le chef Steve Gerry et sa femme Griet Snauwaert ont décidé de s’installer pour ouvrir leur restaurant. Ici, on déguste une cuisine classique et authentique, spécialisée dans les viandes et poissons, qui fait la part belle aux produits frais. Ne manquez pas les croquettes faites maison. Il est possible de les acheter à la pièce pour les emporter.

Zeelaan, 103. Info : 058/62.05.50 - www.eethuisblekkertje.be

© D.R.



2) Bistro Nils

Sofie Demuynck et Nils Van Dievoet ont repris l’établissement - le bistro Nils et l’hôtel Carnac - des parents de Sofie en 2017. Depuis, elle est en salle et lui au fourneau. Nils propose une cuisine moderne, créative et raffinée qui suit le cours des saisons. Chaque plat, très travaillé, est élaboré avec un seul mot d’ordre : le respect du produit. Un établissement familial de (très bonne) qualité qui offre un régal tant pour les yeux que pour les papilles.

Koninklijke Baan, 62. Info : 058/51.27.63 - www.carnac-nils.be

© D.R.



3) Kantine

En début d‘année, Aline et Eliza, deux amies, ont ouvert les portes de leur Kabine, un magasin de déco, qui intègre une Kantine, un resto. Dans un décor girly, Aline propose une cuisine tendance, des brunchs, des soupes, des quiches sans oublier des pâtisseries élaborées par sa maman, Pascale. L’endroit idéal pour bruncher ou luncher au cours d’une séance de shopping.

Maurice Blieckstraat, 11. Info : kabine.be/kantine/

© D.R.



Se renseigner

Office du tourisme Pour plus d’informations sur les événements qui sont organisés à Coxyde en cette fin d’année ainsi que sur les établissements que compte l’entité, se rendre sur le site web de l’Office du tourisme de Coxyde : www.visitkoksijde.be La cité balnéaire offre de nombreuses possibilité de logement. A ce titre, mentionnons l’Hôtel Casino****, une valeur sûre, situé à deux pas de la plage.