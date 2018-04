Si Ikea s’est taillé une réputation dans le domaine du meuble en kit, le géant suédois ne se limite cependant pas ce secteur d’activité. La restauration, sous toutes ses formes, pèse d’ailleurs de plus en plus lourd dans le chiffre d’affaires de l’enseigne. Sur un chiffre d’affaires annuel de 36 milliards d’euros, pas moins de 1,7 milliard a été réalisé dans les restaurants et épiceries des magasins.

Après avoir remplacé ses sodas par des eaux aromatisées, Ikea s’attaque désormais à nos assiettes. En ligne de mire, notamment, le célèbre hot-dog qui s’écoule par millions à la sortie des caisses.

Au cœur du laboratoire d’innovations durables et technologiques d’Ikea, les chercheurs songent ainsi aux menus de demain. À la carte, des plats futuristes, sains et durables, à défaut d’être les plus ragoûtants.

Alors, comment sera votre hot-dog d’après courses d’ici quelques années ? Exit la saucisse ! À la place, des mini-carottes, du ketchup de betterave (ok pour la couleur, mais le goût ?), des oignons grillés, de petits fruits, de la crème à la moutarde et au curcuma ou encore une salade de concombres, etc. Quant au pain, il sera remplacé par une micro-algue, la spiruline, connue pour sa teneur en fer 50 fois supérieure à celle des épinards.

Si vous êtes amateur de burgers, vous n’allez pas être déçu non plus. Dans la version made in Ikea, pas de bacon ni de viande. À la place : des insectes !

"Chaque galette contient 100 gr de betteraves, 50 gr de panais, 50 gr de pommes de terre et 50 gr de vers de farine", précise Ikea. Un burger qui, lui, a malgré tout droit à un pain blanc farci de relish, de betteraves, de ketchup de cassis, de tartinade à la ciboulette.

Et les célèbres boulettes ? Là aussi, la viande sort des cuisines et fait place aux vers de farine ou, dans sa version végé, à un mélange de légumes racines comme les carottes, les panais et les betteraves. Le tout servi avec une purée (à la place des frites). Seule rescapée, la sauce aux airelles !

Enfin, comme douceur, le laboratoire, pardon la cuisine, vous propose une crème glacée. Oui, mais végétale : saveurs fenouil, coriandre, basilic ou menthe. Bon, c’est pas le pire, on va peut-être commencer par le dessert.