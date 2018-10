Il y a cinq ans, les Canadiens de Mc Cain, entreprise familiale à la base et au rayonnement désormais international, rachetaient Lutosa, une autre structure familiale fondée par les Van den Broeke et spécialisée dans la transformation de la pomme de terre.

Depuis 2013, Mc Cain a investi 185 millions chez Lutosa et mise notamment sur le site de Leuze. La preuve avec l’inauguration de la nouvelle unité de production, baptisée "ligne frites 4". Une bonne nouvelle pour Leuze et sa région. Ultramoderne, elle a été conçue après deux années de travaux. "Fondée il y a 40 ans, Lutosa bénéficie avec ce nouvel outil d’une ligne de production d’une capacité de 25 tonnes de produits finis par heure", souligne Alain Duranleau, directeur général de Lutosa. "Cette quatrième ligne devrait pouvoir supporter une croissance de l’ordre de 15 à 20 %."

80 % des pommes de terre utilisées par Lutosa viennent de Belgique. Elles passent par toutes les étapes de la transformation (pelage, blanchiment, calibrage, coupe, tri…) et sont, en bout de chaîne, conditionnées en sachets de frites surgelées.

Les notions de santé et de sécurité sont largement prises en compte dans le process, aussi bien pour le personnel que pour les produits. "La sécurité et la qualité font partie de nos priorités. Nous avons réduit de 50 % les accidents de travail et le taux d’absentéisme de nos collaborateurs est faible", poursuit Alain Duranleau.

Depuis le rachat par Mc Cain en 2013, pas moins de 165 personnes ont été engagées chez Lutosa. "Notre groupe est implanté partout dans le monde mais a toujours souhaité nouer des relations fortes avec les agriculteurs du territoire dans lequel nous sommes installés. Nous travaillons toujours aussi à la diminution des nuisances, qu’il s’agisse du bruit ou des odeurs", assure Max Koeune, président&CEO de Mc Cain foods.