La pub dans le sport : gare à ne pas se faire avoir !

Consommation

Vous le savez sans doute déjà : de tous les sports pratiqués dans le monde, le football est le plus populaire. Si on l’appelle le "sport-roi" , après tout, ce ne n’est pas par hasard ! Or, il n’y a pas de roi sans couronne... Les plus grands joueurs de leur génération (aujourd’hui Messi ou Cristiano Ronaldo; auparavant Zidane ou Ronaldo; plus tôt encore Pelé, Maradona ou Eusebio) aiment beaucoup apparaître dans les publicités. Ils le font bien sûr pour défendre les valeurs de leur sport et de leur passion, mais également pour des raisons financières : lorsqu’ils tournent une publicité pour un produit, qu’il soit lié au football ou non, ils reçoivent une certaine somme d’argent (qu’on appelle cachet publicitaire). Celui-ci peut être très élevé : jusqu’à plusieurs millions d’euros !

Prenons un exemple concret lié à l’actualité, et décryptons-le ensemble. Hier matin, vous aurez peut-être vu que la marque sportive américaine Nike, qui domine le marketing du sport dans sa globalité (et bataille très fort avec sa rivale allemande adidas, dans les secteur particulier du football) a annoncé de nouvelles paires de chaussures de foot.





Comme cela s’était déjà fait auparavant, Nike a choisi de lier son nouveau produit à un joueur de foot très réputé : Andrea Pirlo, le milieu de terrain de l’équipe d’Italie, connu pour la précision de ses passes et de ses coups francs. C’est sur la technique de vente utilisée pour attirer les amateurs de football que ton attention doit se diriger : Nike a utilisé l’autre passion d’Andrea Pirlo, qui est la culture du vin, pour imaginer son nouveau produit.

La Tiempo Pirlo (c’est le nom de cette nouvelle chaussure) est ainsi proposée dans une couleur rouge Merlot (l’un des cépages types de vigne à partir duquel on fabrique le vin), dans une boîte à chaussures qui rappelle les caisses de vin, et avec une semelle intérieure qui fait penser aux bouchons de liège (l’écorce de l’arbre, pas la ville). Nike explique que "enfant, Pirlo participait aux vendanges tout près de sa ville natale, Flero. Comme le bon vin, cette expérience de jeunesse a mûri au fil du temps pour devenir une véritable passion. En 2007, Pirlo et sa famille ont repris un domaine local et ouvert leur propre entreprise vinicole, Pratum Coller. L’édition limitée Tiempo Pirlo de Nike rend hommage à la fois à la star du foot et au viticulteur ."

Lorsque vous êtes soumis à une publicité comme celle-là, ou aux autres, il est important que vous parveniez, seul, à vous interroger : est-il vraiment pertinent qu’on utilise le vin pour parler de football ? Quel intérêt la marque a-telle à faire cela ? Est-ce qu’elle ne chercherait pas à draguer les amateurs de foot, mais aussi de vin ? Trouvez-vous normal qu’on associe un produit lié à l’alcool au monde du sport ?

Les jeunes adolescents comme vous forment une cible privilégiée des annonceurs (ceux qui placent des annonces, donc des publicités). Au total, dans notre vie, on considère que nos yeux seront soumis à peu près à 350.000 publicités. Si vous vivez cent ans, cela ferait un total de près de 10 publicités auxquelles vous seriez confronté par jour !

N’oubliez jamais qu’une pub, même si elle est liée à un sport qui vous passionne, et qu’elle met en scène un de vos héros, a pour but de vous faire acheter un produit. Dont vous n’avez pas toujours besoin… Vous-êtes vous déjà senti piégé par une publicité ? N’hésitez pas à parler de ce sujet avec votre professeur !

"Pas besoin des chaussures de Zlatan pour bien jouer !"





David Leurion est un podologue spécialisé dans le milieu du sport. Autrement dit, c’est un docteur spécialiste du pied. Rassurez-vous, si vous jouez au foot et que vous n’avez pas les dernières paires de chaussures à crampons à la mode et très chères, vous ne jouerez pas moins bien…

En fait, lorsque vous avez besoin de chaussures de foot, ce n’est pas leur look ou le fait qu’une star les porte qui doit vous influencer. " C’est surtout le type de pelouse , explique David Leurion. Si le terrain est plus ou moins gras, on va favoriser des crampons vissés. Pour les terrains en synthétique, ce seront plutôt les moulés. L’autre caractéristique à prendre en compte, c’est le poste du joueur. Un attaquant n’aura pas les mêmes besoins qu’un défenseur. Si on est plutôt un joueur offensif ou défensif, selon les rotations, les crampons vont permettre d’accrocher mieux au sol. À partir de là, plus on contrôle ses appuis, mieux on contrôle le ballon. En revanche, ce n’est pas ça qui va faire courir plus vite ou taper plus fort dans le ballon !"

Surtout, ne vous laissez pas avoir par le prix : "Une chaussure plus chère n’est pas forcément meilleure ! Ce n’est pas la chaussure en elle-même qu’il faut voir mais la stabilité qu’elle offre, la manière dont elle est construite. Il est nécessaire de se demander si la semelle est complètement rigide. C’est ce genre de détails qu’il faut prendre en compte et qui va permettre au joueur de savoir si la chaussure est faite pour lui et non pas le prix qu’elle coûte. On n’a pas besoin des chaussures de Zlatan Ibrahimovic pour bien jouer ! Déjà, elles sont fabriquées spécialement pour Zlatan. Puis, pour les petits jeunes, il faut favoriser les crampons classiques et pas chercher la paire la plus légère, chère ou esthétique…"

A.Ca.