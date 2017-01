Comme pour d’autres produits mythiques, la recette de la sauce du Big Mac est secrètement gardée. Jusqu’à présent, pour la déguster, il n’y avait d’autre solution que de pousser la porte d’un des restaurants de la chaîne et d’y commander le burger star. Commercialiser cette sauce répond donc à une réelle attente.

Une attente que certains sont prêts à combler en déboursant des sommes folles. L’an dernier, une bouteille de la sauce Big Mac a ainsi été vendue au prix hallucinant de 83.300 euros sur eBay. De la folie ! Et cela risque donc d’être l’hystérie aux États-Unis puisque McDonald’s a décidé de distribuer 10.000 bouteilles de sa sauce à la recette secrète.

Quelques restaurants de la chaîne ont été choisis pour effectuer cette distribution. Pour obtenir le précieux trésor, les clients doivent s’adresser à un membre du personnel en lui énonçant la phrase "There is a Big Mac for that" ("Il y a un Big Mac pour ça").

Dix mille bouteilles seront distribuées et pas une de plus. Enfin, presque, puisque la bouteille numéro 10.001 sera vendue aux enchères. Le montant ainsi récolté sera reversé à la fondation Ronald McDonald.

Si vous n’habitez pas aux États-Unis ou que vous n’avez pas un proche pour tenter de récolter une de ces bouteilles, scrutez donc prochainement les sites de ventes aux enchères. Mais apprêtez-vous à débourser bien plus que la valeur d’un pot de sauce pour arroser votre burger maison de sauce Big Mac.

Pour l’heure, aucune date de commercialisation n’a été annoncée en dehors des États-Unis. Patience…