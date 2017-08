Le 1er juillet 2017, le premier jour des soldes d'été qui tombait un samedi cette année, a été l'une des journées les plus chargées en paiements électroniques en Belgique, a annoncé mardi la société Worldline qui a enregistré 7.928.038 transactions ce jour-là, soit le deuxième chiffre record, après le 23 décembre 2016 (8,422 millions).

Le consommateur belge paie de plus en plus par voie électronique, également pendant les soldes, selon une enquête. Au total, les terminaux ont chauffé près de 180 millions de fois au mois de juillet, soit 6% de plus qu'au même mois de l'année dernière. Il s'agit tant de paiements effectués dans les magasins qu'en ligne, par des Belges au pays ou à l'étranger. Wordline a même enregistré une croissance de 28% de l'e-commerce par rapport à 2016.

Les commerçants semblent par ailleurs satisfaits des ventes estivales.