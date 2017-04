La pizza reste l’un des plats préférés des Belges. Nous en consommons en moyenne 6 kilos par an et par habitant, en se permettant même le luxe d’en ingurgiter plus que les Italiens (5 kg), même si les recordmen de la catégorie restent les Américains avec quelque 13 kg par personne chaque année !

Le marché de la pizza, tous réseaux de consommation confondus, représente ainsi pas moins de 825 millions d’euros, forçant les différents acteurs à innover constamment pour attirer le consommateur.

Le leader incontesté reste le géant Dr Oetker, preuve s’il en est que c’est avant tout vers le rayon surgelés que se dirigent les clients. Selon les derniers chiffres de Nielsen, c’est d’ailleurs le surgelé qui tire le marché vers le haut avec une progression de 2,9 % en volume. En l’espace de 20 ans, ce marché a d’ailleurs triplé !

Si la pizza atterrit donc aussi souvent sur les tables, c’est en grande partie à cause du mode de vie des Belges. Pressés, ils n’ont pas toujours le temps de faire à manger ou d’acheter des produits frais au jour le jour et optent donc pour la pizza surgelée, facile à conserver et à préparer en quelques minutes au four.

Mais si certains grands classiques demeurent, le consommateur ne se contente pas pour autant d’une 4 fromages ou d’une classique margherita. Une enquête menée l’an dernier par Dr Oetker avec GfK a fait apparaître que 56 % des volumes vendus sont liés au souhait de variété du consommateur. Les marques doivent donc sans cesse se renouveler et lancent donc constamment de nouvelles variétés, misant aussi sur les pizzas végétariennes ou le sans gluten.

Souvent associée à la malbouffe, la pizza surgelée est cependant loin d’être le repas le plus gras, mais cette image a incité les fabricants à élargir toujours plus la gamme de pizzas fraîches, jugées plus artisanales et plus saines. Carrefour vient d’ailleurs de lancer une collaboration exclusive avec Mamma Roma, en proposant plusieurs variétés de pizzas garnies en magasin.

"On a vu, avec notre expérience pilote menée à Mons, où nous avons un pizzaïolo en magasin, que les clients sont très friands de pizzas fraîches, explique Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour. La favorite dans ce secteur est la Buffala. Si la gamme des pizzas fraîches est en progression chez nous, c’est aussi parce que le client est constamment à la recherche de produits authentiques."

Il n’en demeure pas moins que c’est surtout au rayon surgelés que le client fait ses emplettes.

"Là, c’est la pizza Ristorante 4 fromages qui réalise les meilleures ventes. La pizza mozzarella et pesto reste aussi un grand classique qui se hisse dans le top des ventes."