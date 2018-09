Consommation Le Carlin, un chien de petite taille… et au caractère bien trempé !

Issu probablement de la Chine, avec des origines identiques à celles du Matin ou Dogue du Tibet, la race du Carlin est arrivée en Europe par la Hollande à partir du XVIe siècle, C’est en Angleterre que les éleveurs sélectionnèrent ensuite certaines caractéristiques afin de créer deux familles : le Carlin-Morisson à pelage fauve et le Carlin-Willoughby à robe mélange de noir et café au lait. Ces deux familles ont fusionné depuis 1866.

Au XVIIIe siècle, le Carlin passe la Manche et arrive en France où Joséphine de Beauharnais après Marie-Antoinette l’ont adopté. Appelé Pug en Angleterre à cause de sa face aplatie (pug-nose = nez camus), la race prend la dénomination de Mops en Allemagne et Carlin en France, du nom de l’acteur italien Carlo Bertinazzi dit Carlino qui portait un masque noir dans le rôle d’Arlequin au XVIIIe siècle (Source Encyclopédie Royal Canin du Chien).

