Le Black Friday, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires. Et pour convaincre le consommateur de céder encore plus (vite) à la tentation, tous les mécanismes sont bons. Et parfois franchement limites. Ainsi, un lecteur nous a averti qu’il avait repéré un frigo dans une enseigne ayant pignon sur rue il y a quelques semaines au prix affiché de 388 €.

(...)