Pierre Neuville nous l’avait déjà confié à plus d’une occasion : ne plus avoir réédité son jeu de société Eddy Merckx faisait partie de ses plus grands regrets. Alors, quand le Tour de France annonçait un départ en grande pompe de Bruxelles en 2019 pour fêter les cinquante ans du premier succès du Cannibale, l’homme d’affaires, ami des stars ou encore joueur de poker de haut niveau a vite compris que c’était l’occasion rêvée de revenir à ses premières amours : le jeu de société.

Les moins jeunes s’en souviennent, ce jeu de plateau n’est pas du tout comme les autres : "Certes, on y joue avec des dés et des petits cyclistes à faire progresser mais pour le reste, ce jeu avait et gardera ses propres caractéristiques. La principale : on ne joue pas chacun son tour mais bien en fonction des conditions de course, ce qui nécessite d’être constamment attentif et concentré", explique Pierre Neuville. Bien sûr, la réédition d’un jeu à cinquante ans d’intervalle nécessite quelques adaptations : "Ce fut notamment le cas au niveau du format du jeu. Nous en avons profité pour refaire le plateau et Serge Bégain a fait un travail extraordinaire pendant trois semaines pour dessiner un plateau de jeu de 52 centimètres sur 52 dans lequel on retrouve la Grand-place, l’Atomium et le Palais royal qui feront partie du décor du Tour 2019, ainsi qu’Eddy et son maillot jaune. Mais pour le reste, les règles et la façon de jouer restent inchangées. Je me suis rendu compte en testant la première édition du jeu qu’elle était toujours d’actualité, avec des échappées, des bordures et de la stratégie", explique le Carolo d’origine, aujourd’hui âgé de 75 ans.



Un championnat de Belgique en projet

À l’approche des fêtes, ce jeu s’adresse aux amateurs de vélo de tout âge et permet de jouer à deux, trois ou quatre. Il sera disponible en magasins dès le 1er décembre prochain pour le prix de 29,99 €. "Nous espérons en écouler 100 000 exemplaires, ce qui correspond au nombre de ventes de la première édition du jeu. Il sera distribué en Flandre comme en Wallonie mais aussi en France, aux Pays-Bas et peut-être en Angleterre dans quelques semaines", ajoute celui qui, grâce à la première édition de ce même jeu, s’était fait un nom dans le milieu avant de devenir l’un des responsables d’Hasbro Europe.

Si la sortie du jeu est programmée dans une semaine, c’est à l’approche du Tour de France 2019 qu’il pourrait connaître son plus beau coup de publicité. Pierre Neuville entend d’ailleurs profiter de cette Grande Boucle "anniversaire" pour organiser les championnats de Belgique de son jeu ! "C’est encore en projet mais l’idée est que la grande finale se dispute à Bruxelles, aux abords de la Grand-place, dans les jours qui précéderont le départ du Tour. Avec bien sûr une dotation en lien avec le cyclisme à la clé. Les qualifications, elles, se disputeraient aux quatre coins du pays dans des clubs de jeux de société mais aussi dans des clubs de cyclotouristes."