Le leader mondial de la bière, AB InBev, a décidé d'augmenté à partir du 1er février le prix de la pils en Belgique, a-t-il indiqué vendredi à l'agence Belga, confirmant une information du quotidien Het Nieuwsblad.

Concrètement, le prix d'une bière pour l'horeca sera 0,014 euro plus cher. Pour la distribution, le bac de bières augmentera de 37 centimes, ce qui représente 0,015 euro de plus par bouteille. Selon AB InBev, cette légère hausse est nécessaire pour financer des investissements à long terme sur le marché belge. L'entreprise brassicole affirme vouloir innover pour s'adapter aux changements de consommation et renouveler le processus de production dans ses brasseries.

Les consommateurs boivent moins de pils, veulent plus de diversité et de bières spéciales, relève le groupe basé à Louvain.

Une augmentation des prix, même légère, n'est cependant pas une bonne nouvelle pour le secteur horeca, qui craint de devoir rogner sur ses marges.