Chaque semaine, retrouvez les judicieux conseils de Julie Frère (Test-Achats) qui répond aux questions que vous posez ! Deux thèmes, deux questions très précises avec une approche claire, didactique et éclairante. Cette semaine on parle

1er cas - Le micro-ondes fait-il perdre des nutriments ?

Des enquêtes approfondies ont montré qu’il n’y a pas de grosses différences entre la cuisson au micro-ondes et la cuisson conventionnelle. En réalité, les légères différences constatées montrent plutôt l’avantage de la cuisson au micro-ondes. Celle-ci attaquerait moins la stabilité des vitamines hydrosolubles (B et C) que la cuisson traditionnelle. Comme il est possible de cuire, d’étuver ou de pocher les aliments avec moins d’eau, les vitamines sont mieux conservées.

(...)