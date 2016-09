Le premier Burger King attendu pour l'été prochain en Belgique

Consommation

Le premier restaurant Burger King devrait voir le jour à l'été 2017, a fait savoir vendredi l'acquéreur des restaurants Quick en Belgique et au Luxembourg, QSR Belgium. Celui-ci a finalisé son acquisition avec le Groupe Bertrand qui avait racheté Quick fin 2015. Les deux marques, Burger King et Quick, cohabiteront dans un premier temps, a encore fait savoir QSR. "QSR Belgium va gérer les deux marques dans un processus de transformation qui durera plusieurs années, avec l'intention d'implanter les premiers restaurants Burger King vers l'été 2017 et d'accélérer le rythme durant les années qui suivent. La durée de ce processus et le nombre de restaurants à transformer ne sont pas encore déterminés", a précisé la société ajoutant que "la fin de l'enseigne Quick et de ses produits mythiques n'était pas programmée pour demain".

Un nouveau restaurant doit d'ailleurs ouvrir à Gembloux ce mois-ci. Kevin Derycke, membre de la direction de Quick depuis de nombreuses années, sera désormais à la tête du réseau de 101 restaurants Quick en Belgique et au Grand-Duché.