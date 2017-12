C’est un souhait de plus de quinze ans qui vient d’aboutir. On parle de la reconnaissance accordée au groupe Marcassou en ce qui concerne la qualité de ses produits. Le nouveau label intitulé IGP (Indication géographique protégée) vient de lui être décerné pour la plupart des salaisons que l’entreprise produit et met en vente. "C’est désormais officiel et en application depuis quelques jours. Sur les emballages actuels de nos saucissons, nous ajoutons déjà une étiquette spéciale avec la mention IGP. Les nouveaux emballages arriveront au début de l’année prochaine avec la mention IGP déjà imprimée. C’est une protection. Une garantie de notre savoir-faire" , précise Germain Boon, le responsable en développement produit de Marcassou.

