Le Belge est friand d’achats en ligne. Ses doutes semblent se dissiper quant à la sécurisation des moyens de paiement et à la garantie liée au produit (identique à celle liée à un bien acheté dans un magasin physique).

S’il avait été évoqué des régimes de garantie différents suivant la méthode de vente, les résultats préliminaires du REFIT (l’évaluation de la directive sur la garantie) ont été communiqués et ils confirment que ni les consommateurs ni les entreprises ne souhaitent des règles différentes selon le canal de vente.

Si la présidence maltaise de l’Union européenne a l’intention de commencer l’examen de la proposition relative aux ventes à distance, Kris Peeters (ministre en charge de la défense des consommateurs) n’attendra pas l’Europe pour renforcer les droits des consommateurs, même s’il n’entre pas dans ses intentions d’anticiper l’initiative européenne pour éviter une future législation nationale qui pourrait différer de la directive européenne.

Malgré un futur renforcement de la protection du consommateur, les cas de problèmes liés à la garantie restent marginaux. C’est ce qu’il ressort des statistiques officielles puisqu’en 2015, on a recensé 130 cas. Alors que la vente en ligne ne cesse de progresser (55 % des Belges ont commandé des biens et services via Internet en 2015), les problèmes de garantie sont en baisse (159 en 2014).

Contrairement aux idées reçues, les achats en ligne ne profitent pas majoritairement aux e-commerçants étrangers. Trois quarts des Belges ont effectué leurs achats auprès de vendeurs établis en Belgique, deux tiers auprès de vendeurs dans d’autres pays de l’Union européenne et 15 % en dehors de l’Union. Et sur les 130 plaintes (liées à la garantie) enregistrées en 2015, seules 37 concernaient un achat transfrontalier.