Demain, ce sera le jour J. L’album Panini de la Coupe du Monde 2018 en Russie sera enfin disponible un peu partout en Belgique. S’il est très attendu par les fans de ballon rond et les collectionneurs les plus férus de ces fameuses petites vignettes, l’album Panini l’est aussi pour la petite PME belge qui importe et distribue en exclusivité les albums et les pochettes en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. “” explique Thierry de Latre, patron de cette petite PME. En 1970, c’est son père qui fût le premier à importer les albums de la marque Panini chez nous. Il a débuté en vendant des boites d’autocollants dans une caravane résidentielle. L’entreprise familiale emploie aujourd’hui douze personnes et depuis la réception des palettes provenant d’Italie il y a six mois, où se trouve la maison d’édition à l’origine de la création des différents produits, tout le monde est sur le qui-vive.(...)