Vente-Exclusive.com révèle plusieurs détails concernant les achats de Noël.

Les francophones plus généreux

Vente-Exclusive.com s’est penché sur les habitudes de consommation de ses clients à l’approche de Noël. On apprend ainsi que les francophones sont les plus dépensiers : 62 % d’entre eux consacrent plus de 200 € aux cadeaux de Noël. L’enquête confirme, sans grande surprise, que plus l’acheteur est âgé, plus son budget est important. 13,8 % des plus de 50 ans dédient 500 € (ou plus) à leurs cadeaux de Noël, alors qu’ils ne sont que 2 % à se le permettre chez les moins de 34 ans. Enfin, plus de la moitié des francophones offrent des cadeaux à 5 à 10 personnes.





L’argent, le cadeau qui plaît

Tant les hommes que les femmes aiment recevoir plusieurs cadeaux différents à Noël. Chez les hommes, la catégorie high-tech arrive en première place, suivie de près par l’argent et les vêtements. Les femmes préfèrent les bijoux ou les produits de beauté - la catégorie high-tech les intéresse moins. Seul point sur lequel les deux sexes tombent d’accord : l’argent. 20 % des hommes et des femmes préfèrent recevoir de l’argent plutôt qu’un "vrai" cadeau.





"Merci, c’est très beau !"

Il nous est tous arrivé de recevoir un cadeau dont on ne veut pas. Après la surprise lors du déballage, on rétorque rarement "Non merci, je n’en veux pas !" Il faut alors faire bonne figure et, souvent, on remercie poliment la personne qui nous l’a offert. Vente-Exclusive.com a demandé à ses clients ce qu’ils font de ces cadeaux non désirés. Flamands et Néerlandais s’opposent à ce sujet : 66,9 % des Flamands conservent les cadeaux par politesse tandis que 70 % des Néerlandais échangent, revendent (un quart d’entre eux) ou donnent leurs cadeaux. Les francophones oscillent entre Flamands et Néerlandais.