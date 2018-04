La Coupe du Monde approche à grands pas et les marques partenaires des Diables Rouges sont déjà toutes en campagne. En espérant que celle de l’équipe nationale se poursuive jusqu’en finale. Jupiler s’est transformée en Belgium, Coca-Cola s’est paré des couleurs des Diables et M&M’s s’apprête à devenir un 12e homme s’adjugeant pour mission de faire chante la Brabançonne à toute la Belgique.

"Bien souvent, les supporters belges ne connaissent pas le texte de l’hymne national. Ce qui est dommage, surtout lorsque s’annoncent des matches d’entraînement pour lesquels l’enthousiasme et le soutien du douzième homme sont importants. Afin d’y remédier, les célèbres personnages M&M’s Rouge et Jaune aideront les supporters à chanter l’hymne national à pleins poumons", explique Sébastien Campopiano, Marketing Director Chocolate chez Mars Belgium. "La campagne Together, we are all Red parle d’elle-même : tout comme les personnages M&M’s, chacun est différent, jaune, rouge, bleu, orange, vert ou marron… Mais quand il s’agit de supporter les Diables Rouges en tant que douzième homme , nous sommes tous rouges !"

Durant les trois derniers matches de préparation avant le départ pour la Russie, les M&M’s se transformeront donc en chauffeurs de stade pour nous faire tous entonner l’hymne belge. Avant le début de chaque match, la Brabançonne sera diffusée sur grand écran (dans le stade), mais aussi à la télévision (RTBF) dans les trois langues nationales, en karaoké et sous le slogan #SingwithUs, et animée par les personnages M&M’s. Avec pour but de signifier l’esprit d’union nationale sous un signe des plus funs.

Pour accroître encore davantage l’inclusion, Jaune a bombardé Waar is da feestje ? slogan national aussi bien pour la télévision francophone que néerlandophone. Les bannières visibles pendant le match ainsi que les publicités donneront un nouvel élan au slogan.

Quant à ceux qui veulent déguster des M&M’s devant la télé en supportant les Diables, ce sera aux couleurs nationales également. La marque a en effet prévu un emballage en édition spéciale Belgian color, rempli de M&M’s noirs, jaunes, rouges…