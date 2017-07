"S’il s’agit d’un vrai smoothie, donc un smoothie préparé avec de vrais fruits, il n’est pas mauvais pour la santé", affirme Manon Desmet, diététicienne. Toutefois, il faut faire attention à la quantité de fruits utilisée lors de la préparation de la boisson.

"Nous recommandons deux fruits par jour mais souvent, la taille d’un smoothie est déjà l’équivalent de trois ou quatre fruits."

Les smoothies restent préférables aux sodas. "Dans un smoothie, on laisse la pulpe, cela fait barrière au sucre. Ce n’est pas le cas des sodas. Les smoothies apportent les vitamines du fruit et les fibres puisqu’on garde la pulpe tandis que les sodas, ce ne sont que du sucre, il n’y a ni vitamines, ni minéraux."

Malgré le fructose que contiennent les smoothies, celui-ci ne présente pas un danger pour notre santé à condition de consommer avec modération et de faire attention aux ingrédients. "Le fructose ne pose pas de soucis du moment que l’on ne dépasse pas deux fruits par smoothie. Lorsque l’on dépasse cette dose, la boisson devient l’équivalent d’un soda à cause de la quantité de sucre", explique Manon Desmet.

Quant à la nutritionniste Caroline Baerten : "Il ne faut pas être contre le fructose, c’est un sucre naturel que contiennent les fruits. Le smoothie ne fait pas grossir tant qu’on le consomme de temps en temps et non pas matin, midi, soir."

Les bananes sont réputées caloriques. La diététicienne Anne Boland soutient que "dans les smoothies, on rencontre souvent des bananes; pour les personnes qui veulent perdre du poids, ce n’est pas l’idéal".

Manon Desmet :"Je recommande les smoothies occasionnellement pour varier mais jamais plus que l’équivalent de deux fruits par jour."

"On mixe les fruits avec leurs fibres, c’est intéressant pour les intestins", déclare Anne Boland.

Et si l’on devait le comparer aux jus de fruits ? "L’aspect nutritionnel du smoothie est plus sain que celui des jus de fruits", affirme Mme Baerten, "Dans le processus de fabrication du jus d’orange, souvent il y a une élimination des fibres mais, dans le smoothie, il y a le fruit entier."

La nutritionniste met en garde. "Les smoothies ne doivent pas remplacer les fruits et légumes, et encore moins les repas. Le smoothie ne compense pas un petit-déjeuner puisqu’il ne contient pas des protéines et des graisses saines."