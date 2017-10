Lidl est le premier supermarché en Belgique à commercialiser du foie fin pour les fêtes de fin d’année. Cette méthode de production garantit que toutes les matières premières utilisées pour élaborer la recette sont issues de canards non gavés. Il s’agit d’une avancée supplémentaire dans le domaine du bien-être animal.

"En proposant du foie fin plus respectueux des animaux et garantissant le non-recours au gavage, Lidl prend une nouvelle fois une bonne initiative. GAIA espère que le foie fin deviendra la norme de sorte que le gavage appartienne rapidement au passé", se réjouit Ann De Greef, directrice de GAIA.

Ce n’est pas la première fois que Lidl fait montre d’une attention toute particulière au bien-être animal. En 2015, Lidl a reçu de l’Eurogroup for Animals, dont GAIA fait partie, le prix du supermarché le plus respectueux du bien-être animal.

L’enseigne propose exclusivement dans son assortiment de la viande de porcs labellisée Meilleure Vie et de lapins élevés en parc.

"Après le poisson frais, la viande de porc ou encore le faux gras, nous faisons une nouvelle fois le choix de renforcer notre offre de produits durables en accordant une attention particulière au bien-être des animaux. Cette méthode de production garantit le non-recours au gavage des canards. En optant pour le foie fin, nous accomplissons une étape supplémentaire dans notre objectif d’observer une croissance annuelle de 10 % des ventes de produits durables d’ici à 2020."

En plus du Foie fin , Lidl vend également le faux gras de GAIA. Il s’agit d’une alternative au foie gras à base de truffes et de champagne et à 100 % respectueuse des animaux.

Le foie gras de canard foie fin sera commercialisé dès le 20 novembre dans les supermarchés du groupe Lidl. Prix : 4.99 € les 80 grammes, soit 62 € le kilo.

© DR