C’est un peu Saint-Nicolas avant l’heure. Dès ce mardi, et jusqu’à samedi, le stock des magasins La Grande Récré (en faillite depuis juin dernier) sera mis en vente à moins 50 % dans les 15 magasins que compte la chaîne en Belgique. "Sur les 15 points de vente concernés, nous avons l’équivalent de 7,9 millions d’euros TVAC de stock à vendre. Le magasin le plus grand est celui de Louvain-la-Neuve avec près de 2.000 m²", précisait David Mathy, team manager et business développer chez ClicPublic, expert gardien (sorte de commissaire-priseur spécialisé dans la vente d’actifs venant de sources judiciaires) mandaté par les curateurs de La Grande Récré pour organiser la liquidation des stocks.

Parmi les jouets proposés, il y a un peu de tout : des Lego aux Barbie, Playmobil, jeux de société, peluches, articles pour bébé, etc. Les ventes au comptoir des 15 magasins sont les suivantes.

Mardi de 9 à 18 h

Bruxelles (Anspach) : rue Grétry 12. Mouscron : 8/16, rue Père Damien. Liège (Médiacité) : 7/208, boulevard Raymond-Poincaré

Mercredi 22 août de 9 à 18h

Auderghem : 1132, chaussée de Wavre

Froyennes : 8, rue de la Taverne de Maire

Grivegnée : 19, boulevard de Froidmont

Jeudi 23 août de 9 à 18h

Bruxelles (Louise) : 40, avenue de la toison d’or-Espace Louise Niveau - 1

Hannut : 54, rue de Huy

Hornu : 260, rue de Mons

Vendredi 24 août de 9 à 18h

Braine-l’alleud : 60, chaussée de Tubize

Louvain-La-Neuve : 10, place de l’Accueil

Marcinelle : 257, chaussée de Philippeville

Samedi 25 août de 9 à 18h

Auvelais : Zoning Frunpark, rue Bois Sainte-Marie 124

La Louvière : 11, avenue de Wallonie