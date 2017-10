La start-up belge Parcify avait déjà fait parler d’elle chez nous en lançant la livraison géolocalisée. Mode d’emploi : vous commandez, Parcify vous livre, où que vous soyez.

Désormais, elle innove à nouveau avec une phase test menée en collaboration avec une vingtaine de particuliers dans la région d’Anvers. Le colis est livré chez le particulier, à son domicile, même en son absence.

Une telle prouesse est bien entendu rendue possible grâce aux serrures intelligentes, que le propriétaire de l’habitation peut ouvrir à distance, le temps de laisser rentrer le livreur. Ce dernier doit cependant faire vite et n’aura pas le temps de faire le tour du propriétaire puisqu’il a dix secondes pour déposer le colis. Le temps nécessaire, selon Parcify, pour ouvrir la porte, déposer le colis dans l’entrée et repartir en fermant la porte.

Le projet peut paraître intrusif, voire peu sécurisé, mais ce n’est pas là le seul obstacle. En effet, pour être livré chez vous quand vous n’y êtes pas, il vous faut cette serrure intelligente. Un petit boîtier qu’il est certes facile d’installer, mais qui a tout de même un coût d’environ 300 €. Pas sûr, à moins d’être shopping addict sur Internet, de vouloir débourser une telle somme. D’autant que d’autres solutions se développent, telles que les points d’enlèvement accessibles 24h/24 (ou presque), permettant au client de retirer ses achats quand il le souhaite. Livraison géolocalisée, express, point d’enlèvement, en soirée, le samedi ou même le dimanche : les solutions sont désormais multiples et faciles.