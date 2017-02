La même tronche. Le pain moelleux aux graines de sésame, la sauce typique, la laitue qui déborde généreusement. Et ce morceau de poulet pané. Pas de doute, pour l’ex-adepte de la malbouffe qui tient cette plume : ce que soumettent, en exclusivité pour La DH, les équipes du McDonald’s de Leeuw-Saint-Pierre à nos palais, c’est un McChicken. Erreur fatale.

Le poulet pané, alors que c’est imperceptible à l’œil et au goût, a en réalité été troqué par un pavé 100 % végétarien (pas vegan, McDo ne va pas aussi loin), toujours pané, mais cuit dans de l’huile végétale, mitonné sur un gril séparé de la ligne de cuisson du fast-food. À base de lait écrémé, d’algues et d’épices, ce filet pané blanc et tendre à l’intérieur a nécessité d’intenses efforts en recherche et développement pour obtenir un résultat probant, en termes de trompe-l’œil et papilles.

"Riche en vitamines B1 et B12, vierge de tout colorant, conservateur ou arôme artificiel, notre pavé veggie permet d’offrir une vraie alternative aux protéines animales, nous détaille Kristel Muls, de McDo Belgique. Goûteuse et vraiment semblable à nos menus traditionnels, notre gamme Make It Veggie part en effet de notre carte, pour l’adapter de façon végétarienne. Nous ne voulions pas que les végétariens, les flexitariens ou simplement ceux qui font le choix de manger moins de viande - et ils sont de plus en plus nombreux - se voient confinés à prendre une salade, où un burger spécifique, qui les cible et les stigmatise un peu. Là, ils reçoivent la même chose que les autres, mais adaptée à leur régime alimentaire. Au même prix pour le client, même si, pour McDonald’s, cette alternative a un certain surcoût."

Cette nouveauté, inédite, est d’ampleur nationale : elle débarquera dès ce mardi 21 février dans les quelque 75 McDo du pays. Sont concernés, pour l’instant : le McChicken, ainsi que les trois wraps au poulet de l’assortiment.

Quid d’un futur Big Mac veggie ? "Nous y travaillons… Mais obtenir le résultat que nous voulons pour remplacer le steak haché est plus complexe. On a des pistes, mais chez McDonald’s, entre le moment où un fournisseur est sélectionné et l’arrivée du produit dans les restaurants, il peut s’écouler un an et demi. Notre cahier de charges et le process de validation sont très stricts…"

En 2019, service à table partout !

La date est actée : le débarquement de Burger King en terres belges aura lieu ce 9 mars à Charleroi, dans le centre commercial Rive Gauche.

Le territoire du fast-food belge, déjà quadrillé par une centaine de Quick et 75 McDo, s’apprête donc à être chamboulé. "Ce que j’ai à dire quant à l’arrivée de Burger King en Belgique ? Mais bienvenue ! Je pense qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour le consommateur, et McDonald’s ne craint pas la concurrence. Gare, aussi, aux spécificités du marché belge… En tout cas, nous n’adaptons pas nos plans en fonction des autres. En 2019, tous les McDo du pays seront ainsi adaptés à notre nouveau concept de service à table. Burger King ou pas !"