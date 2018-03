Les Anglais seront les premiers à tester cette expérience. 1 300 restaurants ne donneront donc plus de pailles en plastique à partir du mois de mai. Toutefois, les clients pourront toujours en demander une en papier. En effet, les comptoirs n'en proposeront plus systématiquement.La grande chaîne affirme vouloir réduire l'impact environnemental et déclare que ses pailles sont déjà totalement recyclables. Ce n'est cependant pas le premier au Royaume-Uni à tenter l'expérience. Comme le rappelle le, Iceland, Pizza Express, Leon et JD Wetherspoon ont également mis fin à la distribution de pailles en plastique dans leurs commerces.Une goutte d'eau dans l'océan ? Pas tout à fait. L'écologie commence par des petits gestes du quotidien. Il faut savoir que chaque jour, des milliards de pailles sont jetées dans le monde et polluent les plages et océans.