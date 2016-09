Consommation

OKay et OKay Compact rappellent le Martino OKay 200g en raison de la présence de listeria monocytogenes décelée lors de contrôles microbiologiques, a indiqué le groupe Colruyt vendredi dans un communiqué.

En accord avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), le groupe a décidé de retirer le produit de la vente et de le rappeler auprès des consommateurs, afin qu'ils soient remboursés. Il demande également à ses clients de ne pas consommer cet article. Celui-ci est vendu au rayon frais des magasins OKay et OKay Compact. Entre-temps, il a été retiré des rayons.

Les symptômes possibles d'une intoxication causée par listeria monocytogenes sont des nausées et vomissements, des maux de ventre, de la diarrhée ou de la constipation, des maux de tête et de la fièvre permanente. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes ayant une immunité plus faible et les personnes âgées ont davantage de risques d'être intoxiqués par cette bactérie. En cas de doute, il convient de consulter un médecin, conseille le groupe Colruyt.

L'article en question porte le numéro 37824. Il a été vendu du 31 août au jeudi 1er septembre inclus et est consommable jusqu'au 7 septembre.