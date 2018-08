C’est à un rythme effréné que Colruyt, Lidl, Aldi et même Carrefour, multiplient les rénovations. Le tout s’accompagnant de nouveaux concepts, séduisants mais axés sur la même stratégie : des produits frais et plus sains pour aider le consommateur à manger mieux. À coup de centaines de millions d’euros par an, les poids lourds du secteur continuent à investir pour se moderniser.

(...)