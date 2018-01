Reminéralisantes

Les courges renferment de nombreux minéraux et oligoéléments : calcium, cuivre, fer, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, zinc… Ces apports sont utiles pour stimuler les défenses de l’organisme et limiter les risques de carences, notamment en fer.

Protection oculaire

Les courges renferment deux pigments : la lutéine et la zéaxanthine qui ne sont pas synthétisées par l’organisme, mais apportés uniquement par l’alimentation. Les femmes enceintes, les personnes consommant de l’alcool ou fumant sont plus susceptibles d’en manquer. Ces pigments permettent une bonne acuité visuelle. Ils filtrent la lumière bleue, néfaste pour les yeux, neutralisent les radicaux libres des rayons du soleil, et protègent contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et contre la cataracte. Renforcement de l’immunité

100 g de courge apportent environ 40 % des valeurs nutritionnelles recommandées en vitamine A. Cette dernière est indispensable à la peau et à la vision, mais pas seulement. Elle contribue aussi au bon fonctionnement du système immunitaire, ce qui est important en cette saison, pour lutter contre les virus hivernaux. La vitamine A est mieux absorbée par l’organisme si on consomme les courges avec un peu de gras.

Confort urinaire

Les graines de courge sont riches en phytostérols, en zinc et en acides gras insaturés. Les phytostérols surtout, permettent de lutter contre les troubles prostatiques : ils favorisent un bon débit urinaire en cas d’hypertrophie bénigne.

Comment les choisir ? Entières, les courges doivent avoir conservé leur pédoncule. Leur écorce doit être ferme, de couleur uniforme, sans tache, et non fissurée. Toute fissure accélère l’oxydation de la chair. En tranche, la pulpe doit être d’une belle couleur orangée et ferme. Éviter les tranches dont la chair commence à se ramollir : elles risquent de pourrir très vite !

Comment les conserver ? Entières, les courges se conservent plusieurs mois à l’abri de la chaleur et de la lumière, dans un endroit frais et sec, entre 14 et 18 °C. En tranches, elles se gardent 2 à 3 jours au réfrigérateur, protégées par un film alimentaire. On peut aussi congeler la chair des courges après les avoir cuites, car crues, la congélation rend la chair fibreuse et dure.





Un goût et une façon de cuisiner pour chaque courge

Courge butternut : sa chair est jaune orangé, tendre et a un petit goût de noisette. Elle se prépare en soupe, en gratin, en soufflé, en gâteau.

Courge spaghetti : sa chair jaune se transforme en filaments qu’il suffit de gratter après cuisson. Elle se cuit à l’eau bouillante 20 à 30 minutes et se cuisine comme des pâtes.

Courge musquée : sa chair orangée est sucrée et très parfumée. Elle se cuisine en gratin, en soupe, et en gâteau.

Baby boo : sa chair est orange et très douce, avec un petit goût de noix et de marron. Elle se farcit et ses graines sont prisées.

Potimarron : sa chair est orange et ferme avec un goût de marron. Il se cuisine à l’étouffée, en purée, en gratin, en soupe.

Potiron : sa chair est orange foncée et fondante. Il est idéal en soupe.

Giraumon : sa chair orange claire est ferme. Il se cuisine en soupe, en gratin, en confiture.