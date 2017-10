La grande distribution ne facilite pas la tâche du grand saint Nicolas en multipliant les offres promotionnelles ponctuelles ou les promesses de remboursement si le client trouve un jouet moins cher ailleurs.

Les chaînes Cora et Carrefour mettent en tout cas le paquet cette semaine, en distribuant des dépliants bien épais (96 pages pour Cora et 80 pages pour les hypers Carrefour) qui offrent un large choix dans lequel les enfants sages ne manqueront pas de trouver les jeux ou jouets de leurs rêves.

Ils donneront sans doute du travail supplémentaire à saint Nicolas s’il souhaite décortiquer les offres des uns et des autres afin de payer le juste prix.

Un exemple avec l’un des plus célèbres jeux de société, le Cluedo. C’est 16,90 euros chez Carrefour avec une boîte carrée et 16,90 euros chez Cora pour le même jeu présenté cette fois dans une boîte rectangulaire. De quoi déjà donner du fil à retordre au colonel Moutarde.

Il pourra poursuivre l’enquête en explorant le site Internet de Dreamland et le folder de Maxi Toys : le même Cluedo est cette fois proposé à 19,98 euros (boîte carrée chez Maxi Toys et rectangulaire chez Dreamland).

Futé comme il l’est, il aura sans doute remarqué qu’il peut bénéficier d’une réduction de 15 % chez Dreamland s’il achète pour plus de 50 euros de jouets. La réduction est de 20 % chez Maxi Toys pour un achat entre le 2 et le 12 novembre. C’est également le cas chez Hyper Carrefour. Cora propose pour sa part un bon de réduction de 21 % sur un jeu au choix à faire valoir pour un achat effectué d’ici au 30 octobre. Comme quoi, il n’y a pas le temps de traîner. Cette réduction est accordée via la carte de fidélité.

Les petites filles désirant une poupée Barbie ne faciliteront pas, non plus, la vie de saint Nicolas ! Les présentations de Barbie et son cheval de rêve sont différentes dans les folders de Carrefour, de Cora et de Makro. La Barbie camping-car, elle, est à 84,95 euros sur le site de Dreamland et chez Cora, et à 84,98 euros chez Hyper Carrefour. Sauf que vous bénéficierez d’un cashback de 10 euros chez Carrefour (soit 74,98 euros), d’une réduction de 15 % chez Dreamland (soit 72,20 euros) ou encore d’un cashback de 10 euros et d’un bonus "extra +" de 5 euros chez Cora (soit 69,95 euros). Pas étonnant que saint Nicolas ait des cheveux blancs.





La différence de prix remboursée

Carrefour et Cora ressortent à l’occasion de la Saint-Nicolas un engagement déjà formulé lors de la récente rentrée des classes, à savoir vous rembourser cinq ou deux fois la différence de prix si vous trouvez moins cher ailleurs.

En soi, l’engagement des deux enseignes est toujours bon à prendre : ce n’est pas saint Nicolas qui s’en plaindra, lui dont le budget n’est pas illimité. Les règles d’octroi sont toutefois assez strictes.

Chez Carrefour, la garantie du remboursement de cinq fois la différence est limitée à la comparaison de prix entre deux folders, avec un maximum de deux semaines à partir de l’achat du jeu ou jouet. Cora, pour sa part, ne limite pas la comparaison au seul folder de la concurrence. La différence de prix doit avoir été effective une semaine avant ou après l’achat.