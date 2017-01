À peine la fièvre consumériste des fêtes de fin d’année derrière nous, voilà que les traditionnels soldes de janvier toquent déjà aux vitrines des magasins. Soldes de janvier, une appellation qui pourrait d’ailleurs un jour disparaître. Christophe Wambersie, secrétaire-général du Syndicat neutre pour indépendants (SNI), est pour un démarrage des soldes un mois plus tard. "Le SNI a réalisé un sondage auprès de tous nos commerçants, qu’ils soient flamands, bruxellois ou wallons. 93% de nos commerçants demandent un report de la date des soldes. Et dans ces 93% , plus de 60% , donc une large majorité, considèrent que le délai de recul serait d’un mois, donc commencer en février et au mois d’août."

La requête du rallongement, et du décalage de la période des soldes n’est pas neuve. Willy Borsus (MR), ministre des Classes moyennes et des Indépendants, n’y est pas forcément contraire. Il a ouvert une adresse mail à laquelle commerçants et citoyens peuvent adresser leurs remarques et desiderata concernant une refonte des soldes.

Quoi qu’il en soit, l’humeur n’est pas vraiment folichonne du côté des commerçants, en ce jour d’ouverture. Selon un sondage de l’UCM, l’Union des classes moyennes, 45,6% des commerçants sont pessimistes quant à leurs stocks. La majorité des commerçants sondés (54,4% ) envisage des ventes dans la moyenne pendant les soldes. Une minorité (14,6% ) prévoit une augmentation du chiffre d’affaires.

Il y aura, en tout cas, du stock : les ventes des six derniers mois n’ont pas exactement crevé les plafonds. Les magasins ont fait face cet automne à une baisse de leur chiffre d’affaires de 4% par rapport à l’année précédente - qui avait déjà été "catastrophique" -, relève le SNI. En conséquence, les rayons de six magasins sur 10 sont davantage remplis que l’an dernier.

Si la loi sur les soldes venait à être modifiée, le gouvernement se penchera avec attention sur la période des pré-soldes, où l’affichage est interdit, mais l’absence de ristourne, sur le terrain, pas toujours observée...