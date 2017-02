Les habitués du shopping connaissent bien le dilemme reposant entre deux pièces à cause du budget serré. En faisant un tour dans différentes friperies, il est facile d’avoir plusieurs coups de cœur pour leurs vêtements de seconde main et de ne pas avoir à faire de choix grâce aux prix pratiqués.

C’est le test auquel La DH s’est soumise: quel budget est nécessaire pour pouvoir repartir avec une tenue complète en shoppant uniquement dans des friperies ? Le prix est en effet le point fort des boutiques de vêtements vintage.

Les propos d’Emma, cliente régulière, le soulignent : "On peut trouver beaucoup de choses intéressantes en friperie. Surtout, des pièces trop spéciales ne me feraient pas dépenser mais en friperie, je peux me le permettre".

En se rendant au Melting Pot à Bruxelles qui vend ses vêtements à un prix de 15€/kilo, le choix de la rédaction s’est porté sur un jean Levi’s gris (10€), un sweat bleu Nike (8 €) et un pardessus anthracite (19,50€).

L’addition se porte donc à moins de 40€ pour une tenue (presque) complète. En effet, à ce moment, peu de chaussures étaient disponibles au magasin.

C’est un autre point important, comme le signale Emma. "Tu ne peux pas y aller en cherchant quelque chose de précis. Et puis quand tu trouves quelque chose, il faut avoir un peu de chance avec les tailles".

Les stocks évoluent tout de même très rapidement : tous les jours, de nouveaux articles sont reçus selon la vendeuse du Melting Pot Kilo. Si le prix est important, la qualité et le style sont d’autres aspects passés en revue pour les vêtements.

Selon Emma, "la qualité dépend vraiment de chaque pièce. On le voit tout de suite si un pull est en mauvais état. J’ai eu très peu de mauvaises surprises".

Quant au style, les friperies brassent en général un très grand éventail. Des pardessus jusqu’aux vestes en cuir, il est vraiment possible de trouver de tout.

C’est la deuxième raison pour laquelle sont plébiscitées les friperies, pouvoir acheter des pièces presque uniques et qui viennent souvent de quelques années en arrière. Cela vient du côté écolo-responsable de la fripe : "On donne une deuxième vie aux vêtements, on les recyclerait presque", rappelle Emma.

Ne reste plus qu’à aller faire un tour pour essayer de trouver son bonheur !

Vintage, friperies, seconde main

Si le fait d’acheter des habits déjà portés par quelqu’un d’autre pouvait refroidir de nombreuses personnes il y a peu, les multiples boutiques qui ouvrent l’une après l’autre en Belgique portent à croire que la tendance a changé. Il s’agit ainsi de pouvoir trouver des pièces différentes, qui possèdent quelque chose de presque unique ou qui ne soient pas portées par d’autres personnes.

Surtout, pouvoir trouver des pièces à un prix très différent de ce qui se fait dans le commerce traditionnel. Une étude de Kapaza, le consomètre, va dans ce sens et affirmait que 62 % des répondants (génération Y) ont indiqué avoir besoin de variété et de surprise. Près de 58 % achètent également, en ligne et hors ligne, plus d’articles que ce qu’ils avaient initialement à l’esprit.

Ces deux éléments se retrouvent dans les différentes façons d’acheter des vêtements vintage. Deux concepts se différencient lorsqu’il est question de se rendre dans une friperie : la vente traditionnelle et la vente au kilo où un poids équivaut à un prix, sans prendre en compte quelles pièces sont achetées.

Parmi les boutiques qui germent en Belgique, de nombreuses sont professionnelles et utilisent, pour mettre en vente leurs vêtements, un concept de people 2 people. C’est le cas de T2 (Think Twice) dont les habits proviennent de dons, sont nettoyés puis triés pour ensuite habiller d’autres personnes. C’est avec un tel système de recyclage de vêtements qu’il est possible de tomber sur des pièces originales, en bon état et à un prix intéressant.