Les dépenses consacrées à l’alimentation biologique ont augmenté de 7 % en Belgique en 2017. En Flandre, la hausse s’est même élevée à 11 %. C’est dire si le consommateur est de plus en plus attentif à ses achats et n’hésite plus à se tourner vers le bio. À Bruxelles, pour la première fois en 10 ans, on a observé une baisse de 7 %, même si entre 2008 et 2017, la région affiche une belle progression, ayant triplé ses dépenses en la matière.

Sans surprise, ce sont toujours les fruits et légumes, ainsi que les pommes de terre, qui sont les produits bio les plus consommés, représentant à eux seuls 40 % des dépenses.

