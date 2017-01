Un rapide tour d’horizon au sein de la grande distribution suffit à établir une conclusion commune : tous les acteurs du secteur sont conscients que l’impact des sacs plastiques des rayons fruits et légumes est néfaste pour l’environnement. Ils sont tout aussi unanimes sur la nécessité de trouver une solution. Et tous sont prêts à effectuer une phase de test, comme l’a instiguée Comeos.

Trois types de sacs seront donc prochainement testés. Une version en textile, une deuxième en papier et une troisième en plastique biodégradable.

Le sac en papier semble a priori la solution la plus évidente. Dans les faits, de nombreux distributeurs l’ont déjà testé. Sans grand succès. D’une part la solidité de ce type d’emballage est loin d’être optimale. D’autre part, ils ont suscité une part non négligeable de mécontentement de la part des utilisateurs : pour les tomates par exemple, le moindre fruit abîmé coule à travers le papier et souille le reste des courses. Enfin, et c’est loin d’être un aspect à négliger : leur acheminement vers les grands magasins nécessite six fois plus de camions que les actuels sacs en plastique. C’est donc loin d’avoir un impact positif sur l’environnement.

Le sac en textile a l’avantage de ne pas finir immédiatement à la poubelle une fois les fruits et légumes placés au frigo. Recyclable, certes, mais qu’il se présente sous une forme tissée ou en filet, il n’est guère plus étanche que la version en papier. Il doit aussi être fabriqué en Chine (pour des raisons de coût de production), ce qui a aussi un impact sur l’environnement (fabrication et transport). Il semble donc voué au même échec que le sac en papier.

Le sac biodégradable présente l’avantage d’une imperméabilité similaire à celle du sac plastique. Mais il est moins solide et son procédé de fabrication (hors matériau) n’est guère plus écologique. Moins solide signifie donc qu’il aura une durée de vie très réduite et n’aura donc pas pour vocation d’être réutilisé. Tout au plus, comme le sac actuel, aura-t-il droit à une seconde vie en tant que sac-poubelle (surtout pour les poubelles de salle de bain).

Un coup dans l’eau ? Il est encore trop tôt pour le dire. Il faudra bien évidemment attendre les conclusions du test mené prochainement par la grande distribution. Mais il semble acquis que nos bons vieux sacs plastiques ne disparaîtront pas de sitôt…