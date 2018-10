Halloween n’est pas encore passé que les rayons fourmillent déjà de chocolats à l’effigie du grand saint...

C’est devenu une habitude des chaînes de supermarchés et de producteurs de chocolat en tous genres. Que ce soit à Pâques ou à la Saint-Nicolas, les distributeurs anticipent la mise en place dans les rayons de plusieurs semaines. À tel point que les œufs de Pâques apparaissent souvent avant le carnaval et que le grand saint, lui, fait son apparition bien avant Halloween.

Cela se vérifie encore cette année puisque depuis quelques jours, les rayons des grandes surfaces se garnissent de nombreux saint Nicolas en chocolat. Aucune enseigne ne fait exception et cela alors même que les enfants sont en pleine période d’Halloween et ne pensent qu’à leurs déguisements monstrueux et à la chasse aux bonbons.

Un choix de la grande distribution qui crée la polémique et qui divise les parents. D’un côté, il y a les gens favorables qui se rallient aux arguments de la grande distribution en appréciant d’avoir un délai très important pour “passer sa commande” de friandises. De l’autre, les parents plus traditionalistes qui sont résolument contre cette pratique qui vise à anticiper à outrance chaque fête enfantine et qui sont bien embêtés de devoir trouver des arguments dès la mi-octobre pour expliquer à leurs enfants pourquoi saint Nicolas c’est déjà maintenant.

Bref le sujet divise et bien que les associations de consommateurs demandent une période de prudence notamment en matière de publicité sur les jouets, cette manière de procéder est devenue habituelle pour la grande distribution...