La Saint-Nicolas approche et il ne manque visiblement pas d’idées pour gâter les enfants. Outre la grande distribution et les magasins spécialisés, il fait aussi son shopping dans les boutiques de seconde main, physiques ou en ligne.

Ainsi, selon une étude menée par iVOX pour le compte de 2ememain.be, Troc.com et Cash Converters, plus du tiers des 2 000 sondés (37 %) envisagent d’acheter un ou plusieurs articles d’occasion. Et près de 10 % sont même d’ores et déjà sûrs qu’ils trouveront leur bonheur en seconde main.

Mais d'où vient cette soudaine popularité des magasins de seconde main?

(...)