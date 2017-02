À coups de volume data supplémentaire, d’offres couplées alléchantes, de roaming cadeau, de gratuité d’applications (et de l’Internet mobile qu’elles consomment) et d’appels illimités, c’est essentiellement, en Belgique, sur le terrain de la téléphonie mobile que nos opérateurs se renvoient les coups.

Le marché fixe, lui, tranquillement engoncé dans sa petite case très confortable et très fructueuse, est sujet à une pression concurrentielle bien moindre. L’initiative de Scarlet, le petit frère plutôt fair-price que low-cost de Proximus, est donc remarquable à plus d’un titre.

La DH apprend, en primeur, que Scarlet est sur le point de chambouler les prix de son offre Internet fixe (à la maison, que ce soit en câble ou Wi-Fi) en créant l’offre Poco. Qui devient, de facto, la moins chère du pays : elle promet un accès à 23 € par mois (mise à disposition du modem-routeur B-Box 3 inclue). À ce tarif, on ne cible pas les gros téléchargeurs et streamers : l’offre comprend une connexion VDSL d’un débit de 30 Mbps maximum (débit descendant, en download), pour un volume de 50 Go mensuels. Jusqu’ici, l’offre d’appels équivalente chez Scarlet était facturée 25 € par mois, mais se limitait à 12 Mpbs de vitesse, en ADSL.

"Notre cible, c’est plutôt l’utilisateur léger, voire moyen. Celui qui surfe, fait du mail, utilise les réseaux sociaux... Mais ne consomme pas Netflix une heure par jour, par exemple", nous explique Bruno Delhaise, CEO de Scarlet. "Ce profil est très majoritaire dans notre portefeuille d’abonnés : il représente pratiquement un client sur deux. Nous sommes donc très ambitieux avec Poco, qui doit nous aider à doubler notre base d’abonnés à l’Internet seul."

Bruno Delhaise met encore en avant la "grande souplesse" de l’offre : "Si les 50 Go prévus par mois venaient à ne pas suffire, nous proposons une option facturée 3 €, qui donne l’accès à 50 Go supplémentaires. Cette option, cumulable à merci, peut être commandée ponctuellement, ou prévue de manière récurrente. Elle est, dans ce cas, résiliable à tout moment. Imaginons des grands parents qui accueillent leurs petits-enfants pendant les vacances de carnaval. Ils pourront commander, en un clic, une option pour contenter l’appétit de surf de leurs petits-enfants pendant cette courte période."

Pour les surfeurs plus gourmands, Scarlet ne touche pas à son offre illimitée, qui se voit juste rebaptisée Loco. Pour 35 €, elle offre donc un accès illimité, à une vitesse de 50 Mbps maximum, toujours sur le réseau et les infrastructures techniques de Proximus - mais sans le service clientèle de la maison mère. "Ici encore, la promesse qu’on fait à notre clientèle, qui vient surtout nous voir pour un prix, est tenue. Notre but, c’est de shooter dans la fourmilière du prix de l’Internet fixe en Belgique."

L’effort, louable, n’efface toutefois pas l’image d’un Internet résidentiel, en Belgique, toujours très onéreux.