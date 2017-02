A l'approche de la Saint Valentin, soyez vigilants, sous peine de payer votre bouquet de fleurs au prix fort!

Alors que la Saint Valentin se profile, les fleuristes sont à pied d’œuvre pour vous préparer les plus beaux bouquets pour votre dulcinée. Et quand on aime, c’est bien connu, on ne compte pas. A y regarder de plus près, il vaudrait cependant mieux se renseigner avant de commander ce si joli bouquet qui, s’il plaira assurément à votre chère et tendre, risque cependant d’être fort cher si le fleuriste n’est pas tendre.

En effet, selon les chiffres révélés par le cabinet Peeters, en charge de l’Économie et des consommateurs, les infractions sur l’affichage des prix chez les revendeurs de fleurs sont… monnaie courante. Les infractions ont été constatées principalement dans les commerces de fleurs traditionnels (plus de 1 sur 3) tandis que sur les marchés seulement 2 sur 37 contrôlés étaient en infraction.

Ce qui interpelle plus encore, c’est que depuis la précédente vague de contrôles, en 2011, les infractions sont en très forte hausse (20,7 % en 2016 contre 6,7 % en 2011).

L’inspection économique

a ainsi enregistré 176 infractions au règlement économique sur 129 commerçants contrôles. Et la grande partie des constats portait sur l’indication des prix (20,7 % des commerçants contrôlés). “

Les résultats de l’enquête montrent que 96 avertissements et 34 procès-verbaux ont été actés.