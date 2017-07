La pluie, omniprésente lors de ce premier week-end de soldes d'été, a découragé les clients de faire leurs achats dans les centres-villes, constate l'Union des classes moyennes (UCM) dimanche sur base d'un coup de sonde réalisés auprès de commerçants indépendants de Wallonie et de Bruxelles.

Le premier jour des soldes d'été tombait cette année un samedi, ce qui laissait augurer d'excellentes ventes pour les commerces, dont nombre d'entre eux étaient également ouverts ce dimanche. Mais pour certains commerçants indépendants, c'est plutôt la soupe à la grimace. "Le bilan provisoire est très mitigé ce dimanche après-midi. La plupart des commerçants font état de mauvaises ventes, ou de ventes dans la moyenne, avec heureusement quelques exceptions pour lesquelles le bilan est satisfaisant ou bon", constate l'UCM, qui pointe du doigt la météo pluvieuse comme explication.

Selon l'UCM, la généralisation des réductions offertes durant tout le mois de juin peut également expliquer "ce démarrage très timide pour un samedi".

Les commerces situés dans des centres commerciaux couverts ont, par contre, tiré profit de cette météo maussade. "Parmi les commerçants interrogés, ceux disposant d'un magasin situé dans des galeries tiraient d'ailleurs un meilleur bilan que la moyenne", poursuit l'UCM.

A l'issue de la première journée des soldes samedi, Comeos a également fait le constat que les centres commerciaux avaient tiré leu épingle du jeu et que les magasins situés en périphérie s'en étaient mieux sortis que les magasins situés en centre-ville. La fédération du commerce et des services a en outre fait part de ventes 15% plus élevées par rapport au premier jour des soldes d'été 2016 qui était tombé, il est vrai, un vendredi.

De son côté, le syndicat neutre pour indépendants (SNI) évoque dimanche, sur base d'un sondage effectué auprès de 189 magasins de vêtements et de chaussures, un chiffre d'affaires en hausse de 6% par rapport aux premiers jours des soldes de l'été 2016.