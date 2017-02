C’est un sucret de polichinelle : le sucre, omniprésent dans nos assiettes, verres ou canettes, n’est pas un ami. Surtout en trop forte quantité.

Or, l’on sait que le Belge raffole des sodas, l’hôte le plus sucré des boissons rafraîchissantes... Il n’y a que nos voisins allemands qui carburent plus encore que nous aux boissons sucrées, sur le Vieux Continent !

Nous consommons quelque 132 litres en moyenne par an, selon une étude à l’échelle européenne, menée par le cabinet spécialisé dans la consommation Bonial. Comme si chaque individu de notre pays dégoupillait une canette par jour...

Un chiffre effrayant, plus encore lorsqu’on se penche sur la teneur en sucre (entre autres composants peu recommandables) du roi des sodas, le breuvage noir le plus consommé dans le monde après le café : le fameux Cola.

Mais si c’est souvent l’officiel Coca-Cola qui est cloué au pilori de l’overdose en saccharose, quid de ses (nombreux) rivaux ? Pas d’ostracisme : on a tapé dans toutes les catégories (premier prix, marque propre, marque internationale) pour comparer les différentes teneurs en sucre. Et si de nombreuses boissons (aux composants similaires, aux goûts parfois très différenciés) se tiennent dans un mouchoir de poche, force est de constater que ce sont les plus orientées premier prix qui se montrent les plus raisonnables.

Nous n’avons, ainsi, pas trouvé plus faible teneur en sucre que dans le Fiesta Cola, vendu notamment chez Carrefour. En revanche, avec ses 11,4 grammes de sucre pur par 100 ml (moins d’un demi-verre), le Coca Cherry est le plus sucré. S’il vous venait la peu saine idée de vous enfiler une bouteille entière de ce breuvage, vous absorberiez pas moins de 171 grammes de sucre, ou l’équivalent de 28,5 blocs de sucre !

Notons, enfin, que l’abus de sucre est pointé du doigt par le monde médical. Il favoriserait obésité, diabète de type II, risques de développer un cancer et vieillissement des cellules. L’OMS (Organisation mondiale de la santé) recommande de limiter ses apports en sucre à 25 grammes par jour. Soit un grand verre de... cola.