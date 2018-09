A la demande de Lidl, iVOX a mené une enquête auprès de 1.000 parents et enfants belges âgés de 6 à 12 ans pour décortiquer le contenu de la boîte à tartines. C’est loin d’être des plus original, dans la mesure où la classique tartine avec une tranche de fromage ou avec du choco reste le repas le plus populaire.

Côté variété, ça commence en effet très mal quand on sait que 89% des enfants mangent chaque semaine des tartines sur le temps de midi. Il y a fort heureusement un peu de places pour les fruits (6 sur 10 en consomment) et pour changer un peu du classique carré blanc, les sandwiches et pistolets s’invitent aussi au menu pour 32% des écoliers. A noter que ces derniers ont un peu plus la cote chez les francophones que chez les néerlandophones (42% vs 23%).

Et la garniture dans tout ça ? On constate que le fromage est au rendez-vous pour un sondé sur 2. Mais il ne devance que d’une courte tranche le jambon (44%) et le saucisson (43%). Si un francophone sur 5 garnit aussi son pain de choco, cette proportion grimpe à 41% au nord du pays. A noter, au passage, que certaines écoles rappellent toute l’importance du lunch (et de sa composition) aux parents, allant jusqu’à interdire le choco.

Rayon différences , on notera aussi que les filles tendent à manger plus sainement, incluant des légumes dans leur repas dans 45% des cas, alors que les garçons sont à la traîne (23%).

L’en-cas (le fameux 10 heures) est une tradition, mais tous n’en consomment pas (86%). C’est souvent ce petit plus qui a tendance à dévier vers les sucreries : 72% optent pour des biscuits, 53% pour des bonbons, mais les fruits (51%) ne sont pas totalement délaissés non plus. Il n’est pas étonnant de constater que ces en-cas sont loin d’être les plus sains, sachant que dans 23% des cas c’est l’enfant lui-même qui les choisit.

Si la variété et l’équilibre de la boîte à tartines sont mis à mal, c’est avant tout parce que préparer ce repas stresse 14% des parents. Ils sont un tiers à avouer le préparer en vitesse (44% prennent le temps) et on observe aussi qu’un enfant sur 5 s’en charge lui-même. A contrario, près d’un parent sur deux décide sans demander à l’enfant.

Alors oui, les parents aimeraient donner de la nourriture plus saine à leurs enfants, mais ces derniers sont aussi demandeurs (36%). Les raisons de ne pas le faire : la difficulté à préparer un lunch sain à l’avance (48%) et la manque d’inspiration (42%). La palme de la mauvaise excuse, c’est assurément de trouver que les fruits et légumes pourrissent trop rapidement pour en donner chaque jour à l’école (30% des sondés). Enfin, on regrettera aussi que près de la moitié des parents préfèrent que l’enfant fasse bonne chaire plutôt que d’opter pour un lunch sain !