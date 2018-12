Une diffusion télévisée de plus en plus numérique ; des offres conjointes - les fameux "packs" - de plus en plus fournies ; et une contribution à la production audiovisuelle locale de moins en moins importante. Ce sont là les trois principales tendances que l’on peut tirer du dernier bilan des distributeurs de services de médias audiovisuels réalisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

(...)