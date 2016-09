Test-Achats exhorte Proximus à offrir la location du nouveau décodeur pendant un an

Consommation

Test-Achats met en Proximus en demeure de proposer la location gratuite de son nouveau décodeur pendant "réellement" 12 mois aux clients qui avaient acheté les précédentes versions de cet appareil, annonce l'organisation de défense des consommateurs jeudi. Si l'opérateur ne réagit pas, elle introduira une action collective, prévient-elle. Proximus avait annoncé en juin que les décodeurs de type V3 achetés entre 2008 et 2013 seraient bientôt obsolètes. Pour avoir accès à la nouvelle interface du service de télévision à partir du 1er février 2017, les clients doivent opter pour un nouveau décodeur que l'opérateur propose uniquement en location, "ce qui ajoute un coût non négligeable à la facture mensuelle", pour Test-Achats.

L'opérateur historique propose bien aux clients concernés par ce cas de figure une location gratuite pendant 12 mois en contrepartie, mais la gratuité commence dès début octobre, pointe Test-Achats. Ce qui revient à leur proposer une location gratuite pendant six mois et non un an comme annoncé, selon l'organisation.

Test-Achats exhorte donc Proximus de faire courir son offre de location gratuite à partir du 1er février 2017. L'organisation de défense des consommateurs menace d'introduire une action collective si l'entreprise ne se conforme pas dans les 15 jours.

"Il est dommage que Test-Achats ne souligne pas le fait que Proximus a vraiment essayé de proposer des solutions favorables et intéressantes à ses clients, afin de faciliter la transitions vers des nouveaux décodeurs qui offrent des multiples avantages par rapport aux anciens, tels que la rapidité de zapping, l'économie d'énergie ou encore de bénéficier de nouveaux services", a réagi Proximus jeudi après-midi.

L'opérateur souligne qu'un nombre "très limité" de clients (2%) avaient acheté l'ancien décodeur, tandis que la majorité le louait. Tout les clients se sont vus remplacer leur ancien appareil "gratuitement et sans déplacement", tandis que les propriétaires des plus anciens modèles ont été invités à "bénéficier de la gratuité durant un an".

En tout, 400.000 appareils ont été remplacés.