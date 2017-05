La mode vegan envahit tous les rayons. Dans les supermarchés, l’offre s’élargit constamment et touche désormais aussi le secteur des vins. A priori, cette nouvelle tendance peut paraître étonnante, dans la mesure où le vin provient de la vigne, un ingrédient qui correspond au régime vegan. Mais pour élaborer un vin, bien des techniques et composants peuvent entrer en compte. Y compris des composants d’origine animale. Décryptage.

Le blanc d’œuf

C’est l’ingrédient le plus souvent utilisé pour coller les vins, afin d’en ôter les fines particules en suspension et de leur donner leur aspect brillant et limpide. Pour la petite histoire, c’est aussi cette technique qui a donné naissance aux fameux cannelés bordelais. En effet, en n’utilisant que le blanc d’œuf, il restait une quantité importante de jaunes dont on ne savait que faire. Le cannelé est donc né pour éviter le gaspillage.

La colle de poisson

Elle a la même fonction que le jaune d’œuf, servant au collage des vins, mais avec une origine 100 % animale. Elle est obtenue en faisant fondre la peau, la tête et les arêtes de poissons dans l’eau.

Issue des peaux et os d’animaux, elle est parfois utilisée dans l’élaboration de vins rouges pour en adoucir la texture des tannins. Elle peut aussi servir au collage et au filtrage.

L’albumine de sang animal

Si elle peut être utilisée pour le collage également, elle est cependant nettement moins répandue car on lui préfère l’albumine contenue dans le blanc d’œuf. De surcroît, elle est interdite au sein de l’Union européenne depuis près de 20 ans.

La caséine

Issue du lait, la caséine est également employée pour le collage. Avec ce procédé, le vin peut encore être considéré comme végétarien, mais pas comme végétalien.

Tous ces procédés font donc appel à des composants qui ne sont pas compatibles avec le régime vegan, mais il est cependant à noter que le procédé sert à agglomérer les résidus. Ils sont donc ensuite extraits après l’élaboration du vin et ne se retrouvent donc pas dans les bouteilles...

Alors, est-ce là un argument marketing de plus pour tenter d’attirer les vegans, une coquetterie ou un réel phénomène destiné à prendre de l’ampleur ?

Un label pour l’exportation

À la coopérative de Buzet, dans le Lot et Garonne (12 millions de bouteilles par an), la diversification n’est pas un "vin" mot. Pour répondre à la demande du consommateur, des vins bio et sans sulfites sont déjà commercialisés. À cela s’ajoute désormais une gamme vegan.

"Nous sommes à l’écoute de nos clients qui sont des consommateurs exigeants. C’est dans cet esprit que nous avons créé ce vin vegan. Ce label est le plus rigoureux. Il couvre l’ensemble de cette famille de pensée, des végétariens aux végétaliens en passant par les flexitariens, des végétariens par intermittence", explique Pierre Philippe, directeur général de la coopérative Les vignerons de Buzet.

Un nouveau label destiné à conquérir les marchés d’Europe du Nord et d’Amérique, où les vegan sont de plus en plus nombreux. "Aujourd’hui notre appellation n’a pas la notoriété des Bordeaux ou des Côtes-du-Rhône, par exemple. La porte d’entrée pour accéder au marché international passe par la différenciation, par une logique de l’usage et non pas de l’appellation. Quand nous proposons des vins vegan par exemple, on répond à une population qui cherche un produit correspondant à un mode de consommation particulier."

Exit donc la colle animale pour clarifier le vin. "La viticulture utilise traditionnellement du blanc d’œuf pour coller le vin. Nous, nous l’avons remplacé par une farine de pois", conclut Pierre Philippe.