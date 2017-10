Depuis quelques heures, un faux bon de 75 euros chez IKEA circule sur Facebook. L'internaute est invité à répondre à trois questions assez simples pour obtenir ce bon.

Ensuite, il est redirigé vers une autre page lui proposant de participer à un concours pour remporter un bon de 500 euros. L'internaute doit alors remplir un formulaire avec son adresse postale, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et sa date de naissance. L'internaute doit également partager le concours sur sa page Facebook avec le commentaire "Merci #IKEA!".

S'affiche alors une série de questions. Il s'agit en réalité de propositions pour recevoir des produits de marques et de services divers. Pour certaines questions, il n'est pas possible de répondre "non merci". Il faut répondre à toutes les questions pour envoyer le formule et tenter sa chance.

© FACEBOOK



Comme souvent avec ce type d'offre, il s'agit d'une arnaque pour vendre les données personnelles des internautes à des entreprises. Les personnes derrière cette arnaque ont ainsi usurpé l'image d'IKEA et s'en servent pour attirer les internautes, annonçant qu'il s'agit d'une offre spéciale "75 ans" de la marque.

Une internaute a interpellé IKEA via Facebook au sujet de cette annonce, la marque lui a répondu: "Il s’agit en fait d’un SPAM. Nous vous conseillons de ne jamais communiquer vos coordonnées personnelles. Toute communication officielle est partagée sur notre site internet www.ikea.be". IKEA en profite pour rappeler aux internautes d'être prudents, car il ne s'agit pas d'une première fois. En utilisant son logo, les arnaqueurs parviennent encore à fausser les clients.





A y regarder de plus près, certains indices laissent penser qu'il s'agit bien d'une arnaque, comme nous le démontrent en partie nos confrères de l'Avenir. En voici trois:

- l'URL du site: ce n'est pas un réflexe d'y jeter un œil mais il s'agit pourtant d'un bon indicateur. Pour ce faux bon IKEA, l'adresse où mène le post Facebook est "ikea.com.75off-coupon.com". Deux fois ".com", premier élément louche. Généralement, même un concours se trouve hébergé sur le site officiel de la marque (ikea.com ou ikea.be).

- le graphisme et la langue: sur le faux site, une partie des informations est en français, la date apparaît en anglais et un module Facebook propose des mots d'Espagnol... Très (très) bizarre. Notez également aucune proposition pour revenir sur le site officiel de IKEA (ce qu'on retrouve généralement dans les concours ou les offres). Le graphisme en général n'est pas aussi esthétique que le site de la marque.

- sur le site officiel: la plupart du temps, lorsque les grandes marques comme IKEA proposent un concours, elles le rendent visible depuis la page d'accueil de leur site web officiel. Ainsi, lorsque vous avez un doute, il vous suffit d'aller sur la page d'accueil de la marque pour vérifier qu'un concours a lieu à cette période. Autre solution, contactez directement la marque via les réseaux sociaux, par exemple. Comme dans ce cas-ci, IKEA a été mise au courant par une internaute perplexe.





Par ailleurs, IKEA recommande aux clients qui souhaitent signaler des pratiques frauduleuses de le faire via ce site internet: pointdecontact.belgique.be.