Le nouveau catalogue Ikea va bientôt arriver dans les boîtes aux lettres des Belges.

Cette bible de la décoration composée cette année de 280 pages sera distribuée du 24 août au 4 septembre partout en Belgique et au Luxembourg.

Cette année, le catalogue a subi un petit lifting, fini les pages spéciales salle de bains qui se suivent pour ensuite passer aux chambres, à la cuisine, au salon… Ce recueil de décoration sera divisé en sept univers, mis les uns à la suite des autres. "L’idée est vraiment de parler d’un appartement ou d’une maison en une fois pour offrir aux clients une inspiration complète", explique Colombine Nicolay, responsable presse et marketing pour Ikea Belgique. Pour parvenir à réaliser des décors plus vrais que nature dans leur studio photo de 8.000 m2, Ikea est allé faire de nombreuses visites "at home" chez différentes personnes. "Ils ont ensuite recréé dans les studios photos les différents environnements qui ont été vus chez les gens." Évidemment plusieurs maisons visitées ont souvent donné lieu à un seul univers. "IKEA a choisi de montrer ses produits dans sept lieux différents, pensés pour sept situations tout à fait différentes : des couples avec ou sans enfant, des célibataires, des grands ou des petits espaces, etc.", précise Colombine Nicolay.

En France , différents médias ont fait part de la grande nouveauté 2019 chez Ikea, l’apparition de deux catalogues : l’un en août, le second au mois de février. En Belgique le traditionnel catalogue n’aura pas droit à un petit frère, il restera annuel. "Ikea Belgique ne lancera qu’un seul catalogue comme auparavant, qui sortira le 24 août. La France a choisi de lancer deux catalogues et nous suivons les résultats de ce test avec intérêt", confesse la responsable presse et marketing pour Ikea Belgique. Le géant suédois est en pleine remise en question : "Est-ce qu’aujourd’hui, à l’heure du numérique, un catalogue est toujours pertinent ? Ou est-ce qu’avoir plusieurs catalogues sur une année comme en France est une attente des clients ?" Tant de questions auxquelles Ikea répondra après son année "test".

La marque disposait déjà d’un site Internet, d’une application (Ikea Place) permettant de placer virtuellement les produits dans votre intérieur, ainsi qu’un catalogue en ligne. Dorénavant ce dernier pourra être lu comme un e-book et sera adapté à votre écran. Plus que quelques jours de patience avant de découvrir la collection 2019 Ikea Belgique et ses nombreuses collaborations.